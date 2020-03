Erneut ein Wangener an Corona erkrankt

In Wangen ist ein weiterer Mensch mit dem Corona-Virus infiziert worden. Dies gab Landratsamtssprecher Franz Hirth am frühen Sonntagabend bekannt. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Mann mittleren Alters, der sich jetzt in häuslicher Isolation befindet.

Das positive Laborergebnis hatte die Behörde am Sonntagvormittag erhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann „keine nennenswerten Krankheitssymptome“, so Hirth. Er habe sich in jüngerer Vergangenheit in Südtirol aufgehalten, also jener Region, die zuletzt ebenfalls zum Corona-Risikogebiet erklärt worden war.

Umfeld wird ausfindig gemacht

Dies traf auch das Ehepaar zu, das Ende vergangener Woche positiv getestet worden war und sich ebenfalls in häuslicher Isolation aufhält. Gleiches gilt in den kommenden 14 Tagen auch für eine Reihe von Menschen, die zuletzt mit den beiden direkten Kontakt hatten. Auch im Fall des am Sonntag positiv getesteten Mannes wird jetzt dessen Umfeld ausfindig gemacht und gegebenenfalls für weitere Personen vorsichtshalber Isolation angeordnet.

Auf Nachfrage erklärte der Sprecher des Landratsamts, dass der jetzt betroffene Mann nichts mit dem zuvor erkrankten Ehepaar zu tun hat. Laut OB Michael Lang ist er außerhalb des Landkreises berufstätig und hat keine minderjährigen Kinder. Daraus ergebe sich daraus die vorsichtige Hoffnung, dass sich die Auswirkungen auf in der Stadt lebende Menschen in Grenzen halten.

Insgesamt sind damit jetzt drei in Wangen lebende Menschen bestätigt infiziert. Weitere Fälle im Landkreis Ravensburg gibt es damit, Stand Sonntagabend, bislang nicht.