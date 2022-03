Ergreifendes Konzert steht für völkerverbindende Kraft der Musik

Auf die Initiative des aus der Ost-Ukraine stammenden Gitarristen Dmytro Omelchak wurde am Sonntagabend im Saal der Waldorfschule in Wangen ein kurzfristig auf die Beine gestelltes Benefizkonzert gegeben. Das ergreifende Konzert stand für die völkerverbindende und versöhnende Kraft der Musik.

Zu hören waren neben Omelchak der ebenfalls aus der Ukraine stammende Vitalii Nekhoroshev an der Klarinette sowie der Kammerchor „La Fenice“ der Jugendmusikschule unter der Leitung von Christian Feichtmair mit Margarete Busch am Klavier. Eine ukrainische Sängerin und Gesangskollegin von Dmytro Omelchak, der erst unmittelbar vor dem Konzerttermin die Flucht aus der Ukraine gelungen war, eröffnete den Abend ganz spontan mit einem anrührenden ukrainischen Volkslied, dargeboten in wunderschön bestickter Landestracht.

Ein bunter Reigen an solistischen Werken und Duetten unterschiedlicher Genres und Stilrichtungen wurden von den beiden Musikern gleichermaßen virtuos wie spielfreudig dargeboten – unter anderem Variationen des bekannten ukrainischen Volksliedes „Es ritt ein Kosak über die Donau“ sowie den „Spanish sketches“ von Ivan Olenchik. Zu hören war ebenfalls der Inbegriff des Tangos „Libertango von Astor Piazzolla und weitere Stücke von Piazzolla, Bartok, Boccherine und Machado.

Den stimmungsvollen Abschluss des Konzertes gestaltete der Kammerchor der JMS mit dem russischen Lied von Segei Pleschak „Uleteli schurawli“.

Sehr herzlich bedankten sich die Künstler für den begeisterten Applaus der Zuhörer und deren Spendenbereitschaft für die ukrainische Stiftung „Tabletochki“, die krebskranke Kinder in der Ukraine unterstützt. Die beachtliche Spendensumme von 2101 Euro wird der Stiftung komplett für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.