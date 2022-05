Erfolgreiches Wochenende für den TC 1903 Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sieben Jugendliche erhofften sich Chancen beim Bezirkscup im Leistungszentrum Biberach, dem Nachfolgeturnier der Bezirksmeisterschaften. Beim Sommer-Bezirkscup konnte der TC 1903 Wangen insgesamt sieben Teilnehmer anmelden, was bereits als Erfolg zu verbuchen ist. Der jüngste Teilnehmer, Maurits Mischke, trat im Kleinfeld an und zeigte in seinen drei Spielen, als Jahrgangsjüngerer, tolle Leistungen. Sein Bruder Mats startete bei der U10 und kam nach einer Niederlage und einem Sieg zwar nicht in die Finalrunde, konnte aber ebenfalls erste Turnierluft schnuppern. Constanze Büchner trat in der U12 an und hatte die denkbar schwierigste Auslosung gegen die an Position eins gesetzte Kaderspielerin Polly Eichner. Sie schlug sich beim 1:6/2:6 aber beachtlich.

Bei den Jungs in der U12 und U14, wo das Turnier ein Ranglistenturnier der dritthöchsten Kategorie für die deutsche Jugendrangliste ist, traten vom TC 1903 Wangen Lukas Albrecht in der U12 sowie Félix Beemelmans und Fabian Wassermann in der U14 an. Lukas konnte sich gegen die ersten beiden Gegner erfolgreich durchsetzen, schlug dabei den favorisierten Alex Maucher aus Schwendi und war erst im Halbfinale gegen die Nummer eins des Turniers, Henry Beck, unterlegen. Lukas wurde Dritter.

Für Félix Beemelmans in der U14 war das Turnier leider schon nach dem ersten Match beendet. Sein Freund Fabian Wassermann konnte allerdings in der zweiten Runde Revanche gegen Félix` Gegner nehmen und zog mit zwei deutlichen Siegen ins Finale ein. Nach umkämpften 2:15 Stunden mit 10:4 im Match-Tiebreak konnte Fabian das Match für sich entscheiden. Nach dem Sieg im Herbst 2021, nun der zweite Bezirkscup-Titel innerhalb von 7 Monaten für Fabian und ein großer Erfolg für den TC 1903 Wangen. Herzlichen Glückwunsch!