Erfolgreiches Jahr für die MTG Leichtathletik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Pandemie konnten sich die jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten im Rahmen des Trainings kurz zusammenfinden um die zu ehren, die die Farben der MTG bis auf Landesebene vertreten haben.

Besonders hervorgetan haben sich hierbei die von Helmut Stelzer trainierten Jugendlichen Mara Andritsch, Hrisanti Bordelias, Merle Bürger, Olivia Riethbaum und Joel Putz. Die vier Mädchen erreichten mit der Mannschaftssilbermedaille im 7-Kampf eine kleine Sensation. Über zwei Tage kämpften sie sich an den württembergischen Meisterschaften in Pliezhausen durch die sieben Disziplinen. Am Schluss stand mit dem zweiten Rang der größte Erfolg für eine Mannschaft der MTG-Leichtathletik seit 20 Jahren!

Mara Andritsch gelang darüber hinaus auch bei den württembergischen Einzelmeisterschaften ein Coup: Auch hier wurde sie im Hochsprung mit 1,54 m Vizemeisterin. Auch Joel Putz vertrat die Farben der MTG an den württembergischen Meisterschaften in Ulm. Über 80m Hürden erreichte er einen hervorragenden Bronzerang und wurde im Kugelstoßen Vierter. Leni Andritsch nahm noch im Herbst 2020 an einem Wettkampf teil, musste dann aber verletzungsbedingt in der ganzen Saison pausieren.

Die etwas älteren Athleten aus der Trainingsgruppe von Roland Weber nahmen auch coronabedingt teilweise weite Fahrtstrecken auf sich, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. So fuhren Noel Wennmacher, Evan Nozad und Julian Dietrich bis nach München, um die Chance zu haben sich für Meisterschaften zu qualifizieren.

Noel und Evan gelang dies und beide traten über 200m gegen die starke Konkurrenz aus ganz Baden-Württemberg an. An den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in Langensteinbach in Baden konnten sie so erste Wettkampfluft auf dieser Ebene schnuppern. Julian konnte sich leider nicht qualifizieren. Ihm gelang aber über die Saison eine Steigerung seiner 100m-Bestleistung um eine Sekunde! Zum Ende der Saison stiegen dann noch zusätzlich Björn Glaser und Finn Kreil gemeinsam mit den anderen Jungs ins Wettkampfgeschehen ein und zeigten mit ansprechenden Leistungen, dass sich das Training auszahlt.

Alle Athlet*innen erhielten als Dank und Anerkennung einen kleinen Gutschein überreicht und präsentierten sich zum Abschluss auf dem Gruppenfoto.