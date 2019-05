Erfolgreicher Wettbewerb in Erwitte

Etwa 60 Sänger der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) haben beim Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerb mitgemacht. Wie die JMS weiter mitteilt, sei der Wettbewerb einer der erfolgreichsten Musikereignisse in der deutschen Chorszene. Insgesamt 36 Kinder- und Jugendchöre aus Österreich und Deutschland beteiligten sich demnach am Wettbewerb, darunter die Chorakademie Dortmund, das Musikgymnasium Wernigerode, die Singschule Koblenz, das Berliner Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium und viele mehr. Da die Festhalle des westfälischen Städtchens zwischen Paderborn und Dortmund nicht für alle Chöre und Besucher Platz bot, wurden die Darbietungen auf eine Video-Leinwand in den Park des Renaissanve-Schlösschens übertragen.

Wie es in dem Bericht der Musikschule weiter heißt, seien die Kinder und Jugendlichen aus Isny und Wangen tief beeindruckt gewesen von der hohen Qualität der Chorbeiträge und von der besonderen Atmosphäre der Veranstaltung. Der JMS-Kammerchor „La Fenice“, 32 junge Sängerinnen im Alter von 14 bis 19 Jahren, stellte sich gleich der großen Herausforderung, in der Kategorie Gleichstimmiger Jugendchor bis 26 Jahre mit etablierten Chorschulen auf Bundesebene mitzuhalten. Trotz Nervosität konzentriert überzeugten die jungen Sänger die Fachjury, die einen „guten Erfolg“ vergaben mit 19,6 von möglichen 25 Punkten.

Tags darauf trat „La Cantoria“ in der Kategorie „Kinder- und Jugendchor bis 16 Jahre“ gegen weitere 15 Chören an. Die 50 jungen Sänger führten A-Cappella-Sätze von Schubert und Brahms, ein modernes Stück des Japaners Ro Ogura auf sowie Interpretationen von „Beautiful Rainy Day“ und des Klassikers „The Rhythm of Life“. Erst auf der Heimfahrt erfuhren die JMS-Sänger, wie sie abgeschnitten hatten: 2. Preis mit 23,7 Punkten, gleichauf mit der Chorakademie Pforzheim und knapp hinter der Singschule der Oper Graz. Ein „sensationelles Ergebnis“ mit dem niemand gerechnet habe, heißt es. Entsprechen groß sei der Jubel gewesen.