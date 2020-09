Erfolgreicher Test: Der erste elektrische Zug fährt durchs Allgäu

Der erst Test für die neue Oberleitung auf der Bahnstrecke von München nach Lindau ist erfolgreich verlaufen. Ein spezielle Testlokomotive startete am Dienstag in Leutkirch zu mehreren Messfahrten im Allgäu, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB). Die Tests dauern demnach noch bis zum Donnerstag. „Wir wollen mit diesen ersten Fahrten messen, ob in den verschiedenen Streckenabschnitten ausreichend Spannung in der Bahnoberleitung vorhanden ist“, so ein Bahnsprecher. Eine Diesellok hatte zuvor die Testlok und drei weitere elektrische Lokomotiven von Ulm nach Leutkirch gezogen, wo die DB im Zuge der Elektrifizierung ein Umrichterwerk errichtet hatte. Strom aus dem öffentlichen Netz wird dort umgewandelt und entlang der Bahnstrecke einspeist. Das Bild zeigt den Testzug zwischen Leutkirch und Kißlegg.