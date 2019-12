Erfolgreiche Wangener SFZ-Nachwuchsforscher erhalten Ehrennadeln und Urkunden

Am Sitz der Zentrale des Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg in Bad Saulgau sind wieder besonders erfolgreiche SFZ-Nachwuchsforscher der vergangenen zwei Jahre geehrt worden.

Das Besondere laut einer Pressemitteilung des Instituts: Seit vielen Jahren ehrt die Stadt nicht nur Schüler aus dem eigenen Landkreis, sondern die Jugendlichen aller SFZ-Standorte, die sich durch besondere Leistungen im Bereich der Naturwissenschaften und Technik ausgezeichnet haben. In diesem Jahr waren das nicht weniger als 148 Schüler aus den insgesamt acht Standorten des SFZ Südwürttemberg, darunter auch 17 Schüler vom SFZ-Standort Wangen.

Die Kriterien für die Ehrung mit Urkunden, bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadeln der Stadt sind dabei an die Richtlinien zur Ehrung erfolgreicher Sportler und Musiker angelehnt, heißt es in dem Schreiben weiter „Die Ehrungen erfolgen streng nach Wettbewerbsergebnissen auf regionaler, Landes- und Bundesebene sowie internationalen Turnieren“, wird Konstanze Nickolaus, kaufmännische Leiterin am SFZ, zitiert und weiter: „In den vergangenen Jahren haben unsere Nachwuchsforscher jährlich etwa 30 verschiedene nationale Wettbewerbe sowie acht bis zehn internationale Wettbewerbe bestritten – und das sehr erfolgreich.“ Das SFZ-Netzwerk freue sich aktuell über Titel wie die Bundessiege bei Jugend forscht und dem Bundesumweltwettbewerb, den Europameistertitel in Robotics, den Vize-Weltmeistertitel in Physik, Bronze bei der Mathematik-WM sowie zahlreiche weitere Platzierungen auf nationaler und internationaler Ebene.

„Dass die Stadt Bad Saulgau den SFZ-Jugendlichen diese besondere Art der Wertschätzung entgegenbringt, ist außergewöhnlich und erfüllt uns mit großem Stolz“, so Rolf Meuther, geschäftsführender Vorstand des SFZ, in dem Pressetext. Wenn die enorme, oft jahrelange Arbeit hinter diesen Erfolgen so gewürdigt werde, dann motiviere das zu weiteren Höchstleistungen.

Bürgermeisterin Doris Schröter hatte ins alte Kloster eingeladen. Die Schüler erlebten dort mit ihren Eltern und SFZ-Betreuern eine würdevolle Preisübergabe mit launigen Programmpunkten, die einen Einblick in den SFZ-Alltag gaben. Beim Stehempfang wurde, wie immer wenn sich wissenschaftsbegeisterte Jugendliche, Lehrer und ehrenamtliche Betreuer treffen, bereits an neuen Ideen gearbeitet.