Erfolgreiche Sprachprüfung am Institut für Soziale Berufe

Sieben Schüler haben die B1-Sprachprüfung im Fachbereich Pflege am Institut für Soziale Berufe (IfSB) in Wangen bestanden. Die erfolgreichen Prüflinge, die unter anderem aus Kamerun, Nepal, Somalia und dem Iran kommen, sind seit September 2019 am IfSB und werden innerhalb von zwei Jahren zum Altenpflegehelfer ausgebildet.