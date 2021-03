Erfolgreiche Examen an der Pflegeschule Wangen

Neun Auszubildende zu Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern haben ihre dreijährige Ausbildung an der Pflegeschule Wangen erfolgreich beendet und sind nun frisch examiniert. Wie die Oberschwabenklinik (OSK) mitteilt, haben die Auszubildenden am Westallgäu-Klinikum Wangen der Oberschwabenklinik und an den Fachkliniken der Waldburg-Zeil Kliniken die praktischen Teile durchlaufen. Sieben der Absolventinnen und Absolventen werden von der Oberschwabenklinik und den Fachkliniken übernommen.

Die neun frisch examinierten Pflegeabsolventinnen und -absolventen waren Teil des ersten Ausbildungsgangs, der vor drei Jahren im April startete. Seitdem gibt es zusätzlich zum Kurs der jährlich im Oktober startet, auch einen Frühjahrskurs mit Beginn im April. Für den diesjährigen Aprilkurs gibt es noch wenige freie Plätze. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der Oberschwabenklinik.