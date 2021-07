Erfolgreich im Salzkammergut

Sigrid Mutscheller und Christof Briegel von der SG Niederwangen sind am Wochenende in Gmunden am Traunsee bei der offenen Oberösterreichischen Meisterschaft über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) an den Start gegangen.

Nach vorne gekämpft

Bei optimalen äußeren Bedingungen kamen die beiden Triathleten der SG Niederwangen mit leichtem Rückstand auf die Führenden aus dem 20 Grad warmen Traunsee. Vor einer Traumkulisse im Salzkammergut kämpften sich beide in ihrer Paradedisziplin jedoch weiter nach vorne: Briegel kam dabei als Fünfter zurück in die zweite Wechselzone und Mutscheller auf den zweiten Platz. Der abschließende Lauf führte flach an der malerischen Seepromenade von Gmunden und am Ufer der Traun entlang. Während Mutscheller ihren zweiten Platz absichern konnte, musste Briegel noch einen Konkurrenten ziehen lassen. Die Zielzeiten betrugen für Briegel 2:03,56 Stunden sowie 2:17,16 Stunden für Mutscheller.

Nicht wie üblich über 106,2 Kilometer fand der Trans-Voralberg mit 1,2 km Schwimmen am Bodensee, 93 km Radfahren von Bregenz über den Bregenzerwald nach Lech und noch zwölf km Laufen in Lech am Arlberg statt. Beim zehnjährigen Jubiläum konnten die Athleten zwischen dem Sprinttriathlon oder der Olympischen Distanz wählen. Bei der Sprint-Distanz mussten 750 Meter geschwommen, 20 km geradelt und fünf km gelaufen werden.

Am Start über die Sprint-Distanz waren die beiden Triathleten Margarete Kohler und Mario Biggel von der SG Niederwangen. Kohler belegte bei ihrem Debüt den neunten Gesamtrang in 1:14 Stunde (erster Platz in der AK W40) und Mario Biggel einen Rang zwölf mit einer Gesamtzeit von 1:04h (vierter Platz in der AK M40) bei den Herren. Beide Athleten waren mit sich sehr zufrieden.