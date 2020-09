Erfahren, was Schleim alles so kann

Der Lesesaal der Stadtbücherei verwandelt sich am Dienstag, 8. September, jeweils um 10 und um 14 Uhr in eine Forschungsstation für Schleim.

Wie die Veranstalter mitteilen können dort Kinder ab acht Jahren mit Schleimexpertin Milena eine Stunde lang verschiedene Rezepte ausprobieren und lernen, wie aus den einzelnen Komponenten Schleim wird und welche Funktionen er haben kann. Um den Schleim mit nach Hause zu nehmen, sollten die Teilnehmer mindestens ein Glas mit Deckel mitbringen. Da die Teilnehmerzahl auf zehn Kinder pro Termin begrenzt ist, findet die Veranstaltung zweimal statt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf zwei Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich in der Stadtbücherei, per Telefon unter der Nummer 07522 / 74120 oder per E-Mail an info@buecherei-wangen.de.