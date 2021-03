Erba und Auwiesen in Wangen aus der Vogelperspektive

Was sich gerade an der Wangener Erba und auf dem Auwiesengelände tut, hat SZ-Mitarbeiter Heinz Mauch aus der Luft festgehalten.

In der Bildmitte sind die laufenden Arbeiten an der Neuen Spinnerei zu erkennen, etwas weiter links davon der beginnende Bau der neuen Unternehmenszentrale von AVL SET. Dazu gab es, wie berichtet, in der vergangenen Woche den Spatenstich. Darüber befindet sich eine Freifläche, auf der die so genannten Punkthäuser entstehen werden. Auf der Freifläche rechts befanden sich einst die „Barracken“. Auch hier ist Wohnbebauung geplant.