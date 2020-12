Energiehandel Süd unterstützt Tafeln im Altkreis Wangen

Im Jahr 2020 haben die Tafeln im Altkreis Wangen über 11 000-mal Menschen mit Lebensmittel versorgt. Das teilt das Deutsche Rote Kreuz in Wangen mit.

Ehrenamtliche Mitarbeiter sortieren einwandfreie Lebensmittel, bereiten diese auf und geben sie an Bedürftige aus. Die Lebensmittel werden von Händlern, Märkten, Läden und auch von Privatpersonen gespendet. Rund 250 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in den Bereichen Logistik, Warenvorbereitung und Verkauf tätig. Mit drei Kühlfahrzeugen werden die Waren von verschiedenen Händlern abgeholt und zu den Tafelläden nach Leutkirch, Wangen, Isny und Bad Wurzach gebracht. Hierbei kommen jährlich viele tausend Kilometer an Fahrstrecke zusammen.

Auch bei der Mobilität endet die Spendenbereitschaft nicht. Für den nötigen Treibstoff sorgt dabei der Energiehandel Süd. Das Leutkircher Energieunternehmen spendiert für das Jahr 2021 den Kraftstoff. „Wir sind froh, solche Spenden zu erhalten“, sagt Wolfgang Stockburger, Geschäftsführer der Tafeln im Altkreis Wangen. Die Tafeln im Altkreis Wangen gGmbH wird vom DRK Kreisverband Wangen und der Caritas Bodensee-Oberschwaben gemeinsam geführt.