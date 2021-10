Endlich wieder Toskana!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange Zeit war es ungewiss, ob bei wieder steigenden Coronazahlen die bereits im Juni angekündigte Reise unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden würde. Aber es haben sich 23 mutige und reisewillige Wangener gefunden, die sich trotz Maskenpflicht, Abstandsregeln und komplizierter elektronischer Einreisebewilligung morgens gut gelaunt am Sohlerbus eingefunden haben. Bei noch kühlem, aber sonnigem Wetter ging die Reise dieses Mal über den Brenner mit Ziel Sterzing zur ersten Pause. Wir hatten eine Stunde Zeit zum Kaffeetrinken und Bummeln in der langen, belebten Hauptstraße der hübschen italienischen, jedoch deutschsprachigen Kleinstadt. Weiter ging es nach Mantua in der Lombardei. Die Fahrt führte bei herrlichem Wetter direkt weiter nach Prato, wo wir uns nach Bezug der Zimmer im Hotel Milano auf den Abschluss eines langen Reisetages im Ristorante Lo Scoglio freuten.

Der 2. Tag führte uns bei inzwischen hochsommerlichen Temperaturen zuerst für einen kurzen Rundgang nach Arezzo. Der weitere Weg ging sehr kurvig in die toskanischen Hügel nach Montepulciano. Nach der staureichen Fahrt zurück nach Prato war Tradition angesagt: Pizza-Essen im Circolo I Risorti in La Querce - das sind die fleißigen, freundlichen Prateser, die uns seit Jahren zur Kulturnacht und beim Italienischen Abend auf dem Marktplatz mit leckerer Pasta, Pecorino und Wein bewirten.

Am nächsten Tag brachte uns der Bus nach Vinci. Von dort sind wir durch Olivenhaine bergauf zum Geburtshaus von Leonardo da Vinci gewandert. Mauro, ein Einheimischer, der uns als Wanderführer begleitete, hat uns alles zum Thema Oliven über Sorten, Bodenbeschaffenheit, Pflege und über nicht immer ideale Wetterverhältnisse beim Oliven-Anbau erzählt. Danach ging es in die Stadt. Es war der Abend des Historischen Umzugs und der Ehrung der Jungfrau Maria. Um 22.30 Uhr wurde auf der Kanzel des Domes S. Stefano die „Sacra cintola mariana! – der heilige Gürtel Mariens – gezeigt.

Donnerstagfrüh: Heimfahrt war angesagt. Unsere beiden Fahrer brachten uns ans Meer nach Lerici, wo uns das Boot nach Porto Venere erwartete, dort konnten wir noch 2 Stunden nach Belieben verbringen, bevor die endgültige Heimfahrt anstand.

Noch eine Anmerkung zum Schluss: für alle Interessierten hat unser Beiratsmitglied für digitale Kommunikation ganz viele tolle Fotos der Reise auf unsere Partnerstadtseite Prato-Wangen gestellt. Ansehen lohnt sich!