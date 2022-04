Endlich wieder ein aktives Vereinsleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang April trafen sich die Mitglieder des Trachtenvereins Wangen zur Jahreshauptversammlung. Leider mussten letztes Jahr aufgrund von Corona viele geplante Veranstaltungen wieder abgesagt werden und auch die wöchentlichen Freitagsproben konnten nur sehr zurückhaltend stattfinden. Dennoch ist in diesem Jahr wieder ein aktives Vereinsleben geplant.

So stehen neben einer Maiwanderung auch das Deutsche Trachtenfest in Bruck auf dem Programm. Hierfür starten am 29. April wieder die wöchentlichen Freitagsproben im Vereinsheim Fronwiesen, um die Vielfalt des Vereins präsentieren zu können. Der Deutsche Trachtentag in Wendlingen und ein Filmdreh für die Landesgartenschau 2024 mit Deutschem Trachtenfest in Wangen fanden bereits statt.

Neben Veranstaltungen soll auch das 1986 eigens erbaute Vereinsheim saniert werden. Hierzu wird bereits über das Leader-Förderprogramm die Bühnenausstattung erneuert. Nun soll über das Crowdfunding der Volksbank die Saalbeleuchtung energieeffizienter gestaltet werden. Der Verein freut sich auf ein lebensfrohes und erfolgreiches Jahr.