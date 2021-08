Endlich gemeinsam in die Berge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sommer, Sonne, eine tolle Gemeinschaft und das in schönstem Idyll auf einer Bergalpe – was will das Herz mehr! Nach langer Pandemieabstinenz genossen die Mitglieder der Fraternität die Begegnung auf der „Roten Heide“ bei Stiefenhofen wie eine Wiedergeburt. Bei Kaffee und Kuchen zu bekannten Melodien der „hauseigenen“ Kapelle hatte man sich vieles zu erzählen und die zünftige Hütten-Brotzeit ließ nicht lange auf sich warten. „Ein herrlicher Nachmittag!“ sprudelte es aus vielen Herzen und das mit gewiss nachhaltigem Erinnerungswert. Vielleicht lag dies letztlich auch daran, dass sich Bürgermeister a. D. Gerd Locher mit seiner Mundharmonika unter die Musikanten mischte und mit einer zweiten Stimme bei den Seemannsliedern glänzte.