Ende der B32-Langzeitbaustelle: In Wangen ist die Gallusbrücke ab Freitag wieder frei

Die Langzeitbaustelle an der Gallusbrücke geht ihrem Ende entgegen: Die Sperrung kann am Freitag, 21. Oktober, im Lauf des Nachmittags aufgehoben werden, teilt die Wangener Stadtverwaltung mit. Das heißt, der Verkehr kann ab dann auch wieder in Richtung Ravensburg fließen. Der Geh- und Radweg bleibt jedoch für Restarbeiten noch gesperrt.

Seit dem Frühjahr halbseitig gesperrt

Die Brücke ist seit dem Frühjahr halbseitig gesperrt, im Sommer war dies für mehrere Wochen sogar komplett der Fall. Grund dafür war die vom Regierungspräsidium (RP) Tübingen anberaumte Sanierung des Bauwerks aus den 1980er-Jahren.

Die Sperrung führte in dieser Zeit zu großräumigen Umleitungen und teils massiven Verkehrsproblemen in der Stadt, weil es parallel noch weitere Straßensperrungen gegeben hatte, zum Beispiel durch die Umgestaltung der Klosterbergstraße und den Umbau der Martinstorkreuzung zu einem Kreisverkehr.

Ende der Arbeiten im Zeitplan

Die Freigabe der Gallusbrücke erfolgt übrigens nach Zeitplan. Das RP hatte vor Monaten das geplante Ende der Arbeiten für Mitte/Ende Oktober angekündigt.