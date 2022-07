Empfang für Schülergruppe aus Prato im Rathaus

Tilman Schauwecker hat als ehrenamtlicher Stellvertreter von Oberbürgermeister Michael Lang am Freitag Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) Wangen und aus Prato vom Gymnasium Livi im Rathaus empfangen.

Die jungen Prateser waren zum Gegenbesuch für einen einwöchigen Aufenthalt von RNG-Schülern in Wangen. Offiziell war der Austausch, in dessen Rahmen das Bogy-Praktikum gemacht werden sollte, wegen der Pandemie nicht möglich gewesen. Doch die Eltern organisierten ihn privat. So konnten die RNG-Schüler eine Woche in den Osterferien in Prato verbringen. Tilman Schauwecker hieß die Schülergruppe stellvertretend für den an Corona erkrankten Oberbürgermeister Michael Lang im Rathaus willkommen. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Italienischlehrer Hilmar Krauß.