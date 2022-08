Emotionaler Abschied: Wangener Feuerwehrleute übergeben Löschfahrzeug an Ukrainer

Das fünfköpfige Team der Wangener Feuerwehr hat seine „Dienstreise“ nach Polen erfolgreich abgeschlossen und das LF 24 bei Krakau den ukrainischen Kameraden übergeben. Es war ein emotionaler Abschied von dem außergewöhnlich ausgestatteten Löschfahrzeug, das 30 Jahre lang treue Dienste in der Allgäustadt geleistet hatte.

Neuer Einsatzort wird die Hafenstadt Odessa sein, wo das Fahrzeug Anfang dieser Woche eintreffen dürfte. Hier lesen Sie die Vorgeschichte.

Immer in vorderster Front: Das LF 24 beim Großbrand in Saamen im Jahr 2003. (Foto: feuerwehr) Flagge an der Drehleiter zeigt, wohin die Reise für das Wangener Löschfahrzeug geht. (Foto: bee) Feuerwehrleute und Vertreter der Stadt verabschiedeten am Donnerstag das LF 24 in Richtung Ukraine. (Foto: bee) Das LF 24 hat eine Ausrüstung, die ihresgleichen sucht. (Foto: bee) OB Michael Lang (re.) bedankt sich bei der Feuerwehr für deren Hilfseinsatz für die Ukraine. (Foto: bee) Stephan Wiltsche, Manfred Wolfrum, Josef Brauchle, Christoph Bührer und Andreas Titel (von links) bringen das LF 24 nach Krakau. (Foto: bee) Ein letzter optischer Check: Christoph Bührer inspiziert das LF 24. (Foto: bee) Abfahrbereit: Manfred Wolfrum, Stephan Wiltsche, Josef Brauchle, Andreas Titel und Christoph Bührer (von links) bringen das LF 24 Richtung Ukraine. (Foto: bee) Das Wangener Feuerwehrteam wurde auf der Frankfurter Hauptwache vom ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk (m.) und Detlef Braun, Sponsor vom Union-Club und Geschäftsführer der Messe Frankfurt(2.v.r.), verabschiedet. (Foto: privat) Spezielles Kennzeichen für die Fahrt: Die deutsche Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt am Tag nach der Übergabe. (Foto: bee) Das LF 24 der Wangener Wehr ist vor der Abfahrt auf Hochglanz poliert. (Foto: bee) Stephan Wiltsche hat die Bedienungsanleitung für das LF 24 in deutsch und ukrainisch erstellt. (Foto: bee) Die Bedienungsanleitung für das LF 24 in deutsch und ukrainisch. (Foto: bee) Ein anderes Fahrzeug aus dem Konvoi hatte auf der Fahrt nach Dresden einen Defekt, der auf der Autobahn behoben werden musste. Das Wangener LF 24 kam ohne Probleme an. (Foto: Privat) Josef Brauchle (re.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen in die Technik des LF 24 ein. (Foto: privat) Stephan Wiltsche (l.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen aus Odessa ins Wangener LF 24 ein. (Foto: Privat) Beppo Brauchle (r.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen aus Odessa ins Wangener LF 24 ein. (Foto: Privat) Bei der Übergabe an die ukrainischen Feuerwehrleute wurde auch diverses Material verladen. (Foto: privat) Josef Brauchle unterschreibt die Schenkungsurkunde auf dem Rücken von Joachim Woitzik. (Foto: privat) Auf dem Rücken eines Feuerwehrmanns wird die Schenkungsurkunde des LF 24 unterzeichnet. (Foto: Privat) Händeschütteln nach der Übergabe des LF 24: der ukrainische Kommandant „Sascha“, Josef Brauchle und Joachim Woitzik (von links). (Foto: privat) Übergabe erledigt, Aufstellen zum Gruppenfoto mit (von links) Manfred Wolfrum, Kommandant „Sascha“, Stephan Wiltsche (knieend), Christoph Bührer, Josef Brauchle und Andreas Titel. (Foto: privat) Eines der Wahrzeichen von Krakau: die Marienbasilika mitten in der Stadt. (Foto: Privat) Der stellvertretende Kommandant der Wangener Wehr, Josef Brauchle (r.), darf den Feuerwehrtrompeter auf der Marienbasilika um 12 Uhr nachts unterstützen und auch einmal in sein Flügelhorn blasen. (Foto: Privat) 1 von 1

Drei Tage waren die Wangener Feuerwehrleute Josef Brauchle, Christoph Bührer, Andreas Titel, Stephan Wiltsche und Manfred Wolfrum unterwegs, bis das Ziel Krakau am Samstag erreicht war. Die Reise mit den Stationen Frankfurt und Dresden verlief bis auf einen „technischen Halt“ wegen eines Schadens bei einem anderen Fahrzeug auf der Autobahn problemlos.

Die Ankunft in der polnischen Großstadt war am späten Nachmittag, damit genug Zeit blieb, um die ukrainischen Feuerwehrler in die Fahrzeuge einzuweisen, wie Wiltsche berichtet.

Kommandant Sascha nennt Fahrzeug enorme Verstärkung

Er hatte dafür extra eine 30-seitige Bedienungsanleitung für das LF 24 in deutsch und ukrainisch verfasst. „Die ist gut angekommen, die Kameraden waren wirklich erleichtert“, so Wiltsche. Dies vor dem Hintergrund, dass das Löschfahrzeug diverse Sonderausstattungen wie eine Hochdruckeinrichtung besitzt, deren Anwendung gelernt sein will.

Der Kommandant von Odessa, den alle nur „Sascha“ genannt hätten, habe das Fahrzeug als „enorme Verstärkung“ bezeichnet, weil man sonst nur auf altes russisches Gerät angewiesen sei, und habe sich herzlich bedankt, berichtet der Wangener Feuerwehrmann weiter.

Es war schon eine emotionale Sache. Stephan Wiltsche

Insgesamt sei es eine freundschaftliche Atmosphäre gewesen, mit kleinen Gastgeschenken auf beiden Seiten. Für den Kommandanten gab es ein Polo-Shirt der Wangener Wehr, das dieser gleich angezogen habe. Die fünf Allgäuer bekamen jeweils ein besticktes Tuch, das ukrainische Mütter traditionell ihren Söhnen mitgeben, wenn diese in den Krieg ziehen, erzählt Stephan Wiltsche.

Mit der Unterzeichnung des Schenkungsdokuments auf dem Rücken des polnischen Verbindungsmanns der Frankfurter Wehr, Joachim Woitzik, war die Übergabe des LF 24 dann auch offiziell perfekt. „Es war schon eine emotionale Sache und ergreifend zu sehen, wenn man weiß, in welche Hände das Fahrzeug geht“, so Wiltsche.

Er berichtet zudem von der tollen Gastfreundschaft der polnischen Kameraden, mit Fahrdienst zur Unterkunft, Einladung zum Essen und Sonderstadtführungen durch Krakau. Ein besonderes Erlebnis sei für die fünf Wangener Feuerwehrleute kurz vor Mitternacht der Aufstieg zum Turm der Marienbasilika gewesen, wo historisch bedingt ein Türmer aus den Reihen der Feuerwehr einen 24-Stunden-Dienst verrichtet und zu jeder vollen Stunde mit seiner Trompete eine Melodie anstimmt.

Laut Wiltsche durften die Gäste aus dem Allgäu die Glocke zwölf Mal schlagen und Josef Brauchle, Mitglied der Leupolzer Musikkapelle, auch kurz auf der Trompete spielen. Brauchle, Bührer und Titel flogen dann bereits am Sonntag wieder zurück, Wiltsche und Wolfrum nutzen den Tag noch für einen Besuch des jüdischen Viertels und stiegen am Montag in den Flieger von Krakau nach München.

Zu dieser Zeit dürften die ukrainischen Feuerwehrleute noch auf der rund 1200 Kilometer langen Fahrt nach Odessa gewesen sein. Der Grenzübertritt sei wohl in der Nacht gewesen, berichtet Wiltsche. Der Ort und die genaue Route seien aber geheim. Auf das Wangener LF 24, das 30 Jahre lang seinen Dienst in Friedenszeiten verrichtete, wartet nun in der kriegsgebeutelten Ukraine eine neue Herausforderung.