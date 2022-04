Eltern rufen aus Sorge die Polizei: Sohn leistet Widerstand gegen vier Beamte

Familiäre und vermutlich psychische Probleme haben einen 35-jährigen Mann nach seinem Widerstand gegen die Staatsgewalt vor das Amtsgericht Wangen geführt.

Vier Polizeibeamte waren schließlich nötig, um den Mann aus einer Gemeinde im Raum Wangen zumindesten ruhig zu stellen. Denn er leistete im Mai 2021 heftigen Widerstand gegen Vollzugsbeamte, was er vor Gericht allerdings bestritt.

Mehrere Polizeieinsätze vorausgegangen

Vorausgegangen waren damals mehrfach Polizeieinsätze, um den Mann nach Auffälligkeiten gegenüber Nachbarn und Familie wieder zu beruhigen. Die Eltern, bei denen der derzeit arbeitslose Mann wohnt, hatten einen Anwalt eingeschaltet, um den Sohn wegen psychischer Probleme behandeln zu lassen.

Doch der Angeklagte wollte davon nichts wissen und beteuerte auch vor Gericht, er habe keine Probleme. An einem Vormittag im Mai 2021 eskalierte die Situation allerdings, die Eltern trieb die Sorge vor der Aggressivität des Sohnes um. Er hatte nach Aussagen eines Polizeibeamten den Anwalt mit dem Tode bedroht. Sie riefen die Polizei.

Zunächst erschien der Mann ausgeglichen

„Als wir kamen“, so ein Polizist, der als Zeuge gehört wurde, „erschien uns der Mann zunächst ausgeglichen“. Er wollte offenbar zum Bruder nach Ravensburg umziehen. „Er sagte uns, dass er in fünf Minuten weg sei.“ Doch als die Beamten ihm signalisierten, dass sie warten würden, bis er gepackt habe, schlug die Stimmung um.

Der Mann wurde „aus dem Nichts“ sehr wütend, forderte, sofort aufs Polizeirevier nach Wangen gebracht zu werden, um dort diverse Anzeigen zu erstatten. „Er versuchte aus dem Haus zu rennen, doch wir hielten ihn auf“, so der Zeuge. Längst hatten die Polizisten auch gemerkt, dass der Mann in einer „psychischen Ausnahmesituation“ geraten war. Daher wollten sie ihn mitnehmen und ins Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Wangen bringen.

Behandlung im ZfP abgelehnt

Dazu waren schließlich vier Polizisten nötig, denn der Angeklagte wehrte sich „vehement“ dagegen, Handschellen angelegt zu bekommen. Erst nach mehreren Minuten des Gerangels gelang es den Beamten, ihn festzusetzen. Im Polizeiwagen beruhigte er sich und ließ sich ins ZfP bringen, wo er eine Behandlung allerdings ablehnte und nach einem Tag wieder entlassen wurde.

Das Gericht, das den Zeugenaussagen glaubte, verurteilte ihn nun wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à zehn Euro.