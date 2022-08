Elias Ruf sichert sich den Titel am Barren

Großer Erfolg für Elias Ruf: Der Kunstturner der MTG Wangen hat sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften den Sieg am Barren geholt. Dazu gab es eine Bronzemedaille an den Ringen sowie weitere überzeugende Leistungen im Sechskampf.

Ein „Supercoup“ gelang Elias Ruf laut Mitteilung der MTG bei den baden-württembergischen Kunstturnmeisterschaften der Männer. Mit einer starken Übung sicherte sich der Turner der MTG Wangen den Meistertitel am Barren. Schon im Kür-Sechskampf glänzte Ruf mit Platz neun.

Über seine Leistungen im Mehrkampf gelang dem Allgäuer die Qualifikation ins Ringe- und Barrenfinale. Die Bronzemedaille an den Ringen und Gold am Barren waren eine große Überraschung für den MTG-Turner, der ab September im Team der TG Wangen/Eisenharz wieder in der 3. Bundesliga der Männer zu sehen sein wird.