Elf Pianisten feilen an ihrem Können

In Zusammenarbeit mit Stella Vorarlberg findet von Sonntag, 30. Oktober, bis Donnerstag, 3. November, an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu in Wangen ein Meisterkurs Klavier statt. Als Dozent wird Gerhard Vielhaber, Professor für Klavier und Kammermusik, teilnehmen.

Der Kurs wird laut Pressemitteilung mit einem öffentlichen Konzert des Dozenten am Sonntag im Saal des Weberzunfthauses in Wangen um 18 Uhr eröffnet. Zu Gehör kommen Werke von Bach, Peeters, Beethoven und Janáček. Als Abschluss werden die Teilnehmer am Donnerstag um 19 Uhr, ebenfalls im Weberzunftsaal, ein Konzert geben. Der Eintritt ist jeweils frei.

In den vier Kurstagen widmen sich die elf Pianistinnen und Pianisten im Alter von 13 bis 23 Jahren in Einzelunterricht, Klassenstunden und Werkstattkonzerten der gewählten Klavierliteratur. Im Zentrum der Kursarbeit stehen hierbei die besonderen Anforderungen von Auftritts- und Prüfungssituationen.

Trainiert werden der möglichst stilsichere und souveräne Umgang mit solchen Situationen unter Wahrung des persönlichen musikalischen Ausdrucks. Unter der Anleitung des Dozenten werden sich die Teilnehmer mit den vorbereiteten Werken auseinandersetzten und an den Stücken und ihrer Interpretation feilen.