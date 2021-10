Elektroartikel gestohlen

Einen Dieb erwischt hat am Montagnachmittag ein Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Straße „Haidösch“, wiedie Polizei mitteilt. Der 50 Jahre alte Täter nahm einen Sat-Receiver aus dem Regal, entfernte das Produkt in einem unbeobachteten Moment aus der Verpackung und legte die leere Hülle zurück ins Regal. Im Anschluss wollte er das Geschäft mit dem nicht bezahlten Gerät verlassen, wurde aber vom Ladendetektiv, der die Tat beobachtet hatte, gestoppt. Auf den Dieb kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.