Eisstadion ist zu

Das Eisstadion in Wangen hat kurzfristig die Eislaufsaison beendet. Wie Dieter Henninger, Geschäftsführer des Kunsteisstadions Stefanshöhe mitteilt, schließt das Stadion früher, damit die Stromkosten nicht über 60 000 Euro steigen. Der Förderverein schreibt in der Mitteilung, dass man sich bei allen Gästen bedanke und auf ein Wiedersehen in der kommenden Eislauf-Saison 2020/2021 freue.