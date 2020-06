Einnahmeausfälle durch Corona: Dieses Geld sollen Städte und Gemeinden bekommen

Vor ziemlich genau einem Jahr hat eine Hitzewelle mit Sahara-Winden die Temperaturen in der Region in die Höhe getrieben. Vielerorts heizte die Hochfront die Luft auf 37 Grad oder mehr auf. Nun kursiert auf verschiedenen Wetterportalen die Information, dass uns in dieser Woche erneut eine Hitzewelle bevorstehen würde. Mit Temperaturen bis 40 Grad.

Beim Thema Wetter spricht jeder mit, keiner hat eine Ahnung. Eine Hitzewelle wie im vergangenen Jahr ist nicht in Sicht.