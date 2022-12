Einkaufswagen beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Vermutlich mit seinem Einkaufswagen hat eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Spinnereistraße einen geparkten VW beschädigt. Dies meldet die Polizei. Demnach verursachte der Einkäufer bei dem Zusammenstoß einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete er. Nun ermittelt die Polizei, Hinweise auf den Verursacher des Schadens können unter Telefon 07522/984-0 gegeben werden.