Einführungstag für die neuen Pflege-Azubis

Die neuen Pflege-Azubis des Westallgäu-Klinikums sind mit einer zweitägigen Einführung an der Pflegeschule in Wangen in ihre Ausbildung gestartet. Für insgesammt 20 junge Menschen beginnt so die Pflegeausbildung bei der Oberschwabenklinik (OSK), heißt es in einer Pressemiteilung der OSK. In den nächsten Wochen lernen die Auszubildenden die wichtigsten theoretischen Grundlagen an der Pflegeschule, bevor sie dann schließlich am 3. Dezember in die Praxis am Westallgäu-Klinikum auf den jeweiligen Stationen starten. Der Start in die Pflegeausbildung ist bei der Oberschwabenklinik im nächsten Jahr auch im Frühjahr möglich. Am 1. April 2021 beginnt dann an der Pflegeschule am Westallgäu-Klinikum in Wangen ein neuer Kurs, heißt es in der Pressemitteilung.