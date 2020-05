Einer der Obermooweiler Störche ist identifiziert

Diese zwei Störche haben jüngst von sich Reden gemacht, weil sie in Obermooweiler ausgerechnet auf einer Höchstspannungsleitung brüten. Wie berichtet, stellt dieser kühne Nistplatz laut Energieversorger aber keine Gefahr dar – weder für die Tiere, noch für die Kunden, denen durch die Vögel kein Stromausfall droht. Waren die Störche zunächst unbekannter Herkunft, ist es Karl-Heinz Siebenrock und Claudia Bischofberger inzwischen gelungen, bei einem von ihnen die Ringnummer abzulesen: AU945. Karl-Heinz Siebenrock, der früher bei der Vogelwarte Radolfzell arbeitete, erhielt aus dem dortigen Datenbestand die Information, woher der Storch stammt und wo er sich schon aufgehalten hat, weil seine Ringnummer abgelesen werden konnte. Gerhard Lang hat seinen Werdegang zusammengefasst: Beringt wurde der Storch in Raisting in Oberbayern im Horst 14 und zwar als Nestjunges am 9. Juni 2018. Im Jahr 2019 gab es zwei weitere Ringablesungen, nämlich am 19. Juni im Schwattachfilz bei Weilheim. Zwei Monate später, am 19. August, wurde er am Rathaus in Isny festgestellt. Im Jahr 2020 gelang eine Ablesung am 16. März in Isny. Dann ging der Storch auf Abstand zu Isny – ob coronabedingt, ist nicht überliefert – und tauchte am 1. April in Altstätten, Kanton St. Gallen in der Schweiz auf. Danach entdeckte Karl-Heinz Siebenrock ihn am 20. April in Obermooweiler am Strommasten, wo Claudia Bischofberger ein Foto zur Ringablesung gelang. Ob es ein Männchen oder das Weibchen der Brutstörche ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Foto: Bischofberger