Eine Zeitreise durch vier Jahrhunderte

Das Landestheater Tübingen zeigt am Samstag, 21. Januar, in Wangen das Stück „Orlando“ von Virginia Woolf. Die Inszenierung dieses literarischen Klassikers begleitet die Kunstfigur Orlando auf ihrer Reise durch die Zeit, nahe an der Buchvorlage, mit eindrucksvoller Beleuchtung, leiser Musik und immer wieder kleinen humoristischen Momenten. Beginn ist um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule. Um 19.30 Uhr hält die Dramaturgin der Inszenierung, Laura Guhl, eine kostenlose kurze Einführung zum Stück. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Orlando durchwandert vier Jahrhunderte europäischer Menschheitsgeschichte: Er lebt als Geliebter der Königin ein angenehmes Leben am Hofe Elisabeths I., verliebt sich während eines rauschenden Festes in eine geheimnisvolle russische Gräfin und zieht sich mit gebrochenem Herzen aufs Land zurück. Er will Schriftsteller werden, geht als Botschafter der englischen Krone nach Konstantinopel – und kehrt als Frau ins aufgeklärte England des 18. Jahrhunderts zurück. Dort langweilt sie sich in den Salons der adligen Damen und bemüht sich vergeblich um Eintritt in die Zirkel der großen Schriftsteller. Im zugeknöpften viktorianischen Zeitalter heiratet Orlando einen Mann und feiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren schriftstellerischen Durchbruch als 36-jährige Frau und alleinerziehende Mutter.

Orlando erlebt, wie sich die Menschen und das Klima, gesellschaftliche Ordnungen und Regime in einem ständigen Wandlungsprozess befinden – und damit die Vorstellungen davon, wie ein Mann oder eine Frau denken, schreiben, begehren und leben soll. Mit „Orlando“ entwirft Virginia Woolf 1928 eine der schillerndsten Figuren der Literaturgeschichte, deren facettenreiche Persönlichkeit alle traditionellen Kategorien sprengt.

Regie führt Annette Müller, Bühne und Kostüme hat Oliver Kostecka entworfen. Die Musik kommt von Malik Diao. Das Stück dauert etwa eine Stunde und 40 Minuten, es gibt keine Pause.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74 211, oder bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schüler erhalten auf allen Plätzen ab 15 Minuten vor Beginn Karten für nur vier Euro. Bei Bedarf kann ein kostenloser Shuttlebus zwischen Stadthalle und Waldorfschule eingerichtet werden. Anfragen bitte ans Kulturamt, Telefon 07522/74241 oder Mail an kulturamt@wangen.de.