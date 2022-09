Eine-Welt-Sänger-Spende für Hilfsprojekt La Flora

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Verschont blieb auch die Wangener Eine-Welt-Sänger-Truppe von der Corona-Pandemie nicht. Erst Lockdown, dann ein Hin und Her der Inzidenzen und immer die fortwährende Angst vor Ansteckung und Erkrankung - all das machte einem kontinuierlichen Singen mit den Kindern einen Strich durch die Rechnung. Erst diesen Spätsommer hatte sich die Situation dann etwas beruhigt, doch die Kontakte Lehrer/Schüler gingen in den zweieinhalb Jahren verloren.

An diesem Scheidepunkt boten sich für Initiator Sontheim zwei Möglichkeiten: Entweder die Einstellung der Aktivität insgesamt oder die Fortführung als Solist. Im Blick auf die bestehenden Verbindungen mit Wangener Projekten kam nur die zweite Variante in Frage: die „helfenden Engel“ in den armen Ländern sollten auch in schwierigeren Zeiten sich des heimatlichen Rückhalts sicher sein können.

So stellte sich Sontheim immer wieder mit Gitarre und Mundharmonika allein auf den Mittwochswochenmarkt oder in die Fußgängerzone und hob das Fähnlein der Notleidenden ins Bewusstsein. Immer wieder fühlten sich Passanten angesprochen vom Engagement und knüpften bei den Songs wie „Blowin’ in the wind“, „Sound of silence“ oder „Let it be“ auch so manche persönliche Erinnerungen an legendäre Musiker vergangener Tage.

Rosi und Anton Müller bekamen nun zur Unterstützung ihrer Arbeit in Kolumbien im Rahmen des Wangener Hilfsprojektes „La Flora“ für ihre unermüdliche jahrzehntelange Kärrnerarbeit 2000 Euro. Zugute kommen soll es armen Familien in den Elendsvierteln von Bogota. Dort werden gut 40 Familien unterstützt, denen es am Allernötigsten fehlt. „Hier braucht es eine neue Dachabdichtung, dort fehlt sauberes Trinkwasser, die nächste Familie kann die Ausgaben für Lebensmittel nicht stemmen, anderswo fehlt einem Kind das dringend benötigte Medikament“, konkretisierte mit leuchtenden Augen Rosi Müller, wie die Spende aus Wangen Linderung in Not und Armut im kolumbianischen Andenhochland bewirken kann.

Menschen am Rande des Existenzminimums gibt es leider auch in Deutschland. Weshalb soll nicht ein kleiner Personenkreis mit bescheidenem Budget auch mal eine Sonderzuwendung erhalten? Gerade jetzt in dieser Zeit, in der die staatliche Grundsicherung der Inflationsentwicklung weit hinterher hinkt. Fünf Menschen mit Behinderung dürfen sich nun über ein Kuvert mit je 100 Euro freuen.