Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Skatabteilung des Bürgerforums machte ihren diesjährigen Ausflug mit einem Dixie-Törn auf dem historischen Dampfschiff Hohentwiel. Elke Kremsler und Elisabeth Schuler organisierten diese tolle Ausfahrt. Natürlich wurde umweltfreundlich mit dem Zug nach Lindau gefahren. Vor der Abfahrt war noch Zeit, einen Promenadenbummel zu machen. Die Zeit an Bord war durch die Dixie Band sehr kurzweilig und unterhaltsam. Nach dem Anlegen in Lindau ließ es sich der Kapitän nicht nehmen, mit ein paar Gruppenmitglieder ein Abschiedsfoto zu machen. In Wangen angekommen, durfte ein Einkehrschwung im Fidelisbäck nicht fehlen. Das Resümee aller Beteiligten: Das war eine tolle Ausfahrt mit einem herrlichen Ambiente auf der Hohentwiel.