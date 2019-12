Eine Senioren-WG steht hier Kopf

Der Vorhang der Theatergruppe Primisweiler öffnet sich ab Donnerstag, 26. Dezember. Spielleiterin Gabi Wanninger und ihre Schauspieler proben laut Pressemitteilung bereits seit Anfang Oktober wieder mit vollem Engagement.

Gezeigt wird das Stück „Ein verrücktes Seniorenhaus“, ein Lustspiel in drei Akten von Walter G. Pfaus. Zum Inhalt: Die vier Senioren Martha, Elli, Irene und Norbert haben sich zu einer Senioren-WG zusammengetan. Trotz des großen Hauses ist man hier doch nie allein. Nachbar Reiner, der sich in Martha verliebt hat, ist ständiger Besucher im Seniorenhaus. Außerdem kommt regelmäßig Marthas Neffe Benno samt Ehefrau vorbei, um sich von seiner Tante zum wiederholten Male Geld für sein nicht gut laufendes Geschäft zu leihen. Als dann Ulrich Dorfner, der Versorger der Wohngemeinschaft und Inhaber eines Bring- und Abholdiensts, ein hochschwangeres Mädchen ins Haus bringt, wird die Welt der vier WG-Bewohner komplett auf den Kopf gestellt.

Die Theatergruppe Primisweiler spielt das Stück am 26. und 28. Dezember sowie am 3.und 4. Januar jeweils um 20 Uhr und am 5. Januar bereits um 18 Uhr. Am Sonntag, 29. Dezember, lädt die Gruppe um 14 Uhr zum Seniorennachmittag ein. Sie öffnet die Turnhalle in Primisweiler immer eine Stunde vor Aufführungsbeginn.