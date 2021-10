Eine Oper zum Mitmachen hinterlässt in Wangen Eindruck

Die Opernbühne Württembergisches Allgäu führt Beethovens einzige Oper „Fidelio“ zweimal in Wangen auf, und zwar am Samstag/Sonntag, 2./3. Oktober, im Festsaal der Waldorfschule, Beginn: 20 Uhr. Am 22. Oktober (20 Uhr) gibt es einen weiteren Termin im Kongresszentrum Weingarten. Karten gibt es online auf www.opernbuehne-allgaeu.de