Eine gefühlte Niederlage für den FC Wangen

Lange Gesichter im Allgäustadion hat es nach dem Schlusspfiff der Fußball-Verbandsligapartie zwischen dem FC Wangen und dem 1.FC Heiningen gegeben. Die Gastgeber konnten es kaum glauben, lagen sie doch in Überzahl spielend schon mit 2:0 in Führung und standen am Ende nur mit einem Punkt da. „Das fühlt sich heute an wie eine Niederlage“, sagte ein restlos bedienter Wangener Trainer Adrian Philipp nach dem Spiel.

Die Vorzeichen standen für die Hausherren vor dem Spiel nicht so rosig, fehlten Philipp doch neun Spieler, die allesamt das Potenzial für die Wangener Startelf haben. Während beim FCW der junge Artum Balo als vierter Mann zum ersten Mal in der Verbandsliga auf der Bank saß, ging den Ersatzspieler der Gäste in der üppigen Ersatzspielerkabine der Platz aus: Sage und schreibe elf Auswechselspieler saßen beim 1. FC Heiningen auf der Bank beziehungsweise daneben auf Sprudelkisten.

Dennoch waren es die Hausherren die vom Anpfiff weg tonangebend waren. Die Gäste hatten viel zu große Abstände in ihrem Defensivverhalten und bekamen die Wangener nicht wirklich in den Griff. Heiningens Co-Trainer Oli Hrabar, der den privat verhinderten Denis Egger an der Seitenlinie vertrat, war mit der Anfangsphase des Spiels überhaupt nicht zufrieden, „wir sind in den ersten 30 Minuten schwer ins Spiel gekommen und haben die Räume im Zentrum nicht zugestellt bekommen“. Die Folge war das verdiente 1:0 der Gastgeber in der 18. Spielminute. Wangens Spielmacher Okan Housein spielte einen tollen Pass auf Jonas Müller, der mit dem ersten Kontakt Heiningens Schlussmann Emre Tekin klasse überlupfte.

Wangen am Drücker

Nach 20 Minuten hatten auch die Gäste ihre erste Abschlusschance, jedoch ging der Schuss von Daniel Dominkovic kurz vor der Strafraumgrenze gut einen Meter übers Wangener Gehäuse. Wangen blieb am Drücker und erzielte in der 34. Minute den zweiten Treffer. Der Jubel verstummte aber nach wenigen Sekunden, nachdem der Unparteiische bereits auf den Anstoßpunkt zeigte, wurde er nochmals von seinem Schiedsrichterassistenten zum Gespräch gebeten und nahm den Treffer wegen einer Abseitsstellung anschließend wieder zurück.

Nach dem Seitenwechsel hatte aber wiederum der FC Wangen die Möglichkeit das Ergebnis zu erhöhen, erst setzte Okan Housein einen Fernschuss knapp neben das Tor und kurz darauf scheiterte Jonas Müller, nach einem langen Abstoß, den die Heininger Hintermannschaft mächtig unterschätzte, im Eins-Gegen-Eins an Torwart Emre Tekin. In der 72. Minute musste dann Heiningens Marius Nuding nach einem harmlosen Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Feld – eine harte Entscheidung. Nur zwei Minuten später nutzten die Wangener die nummerische Überzahl aus und gingen mit 2:0 in Führung. Ein Wangener Konter wurde zunächst schlecht ausgespielt, jedoch brachte Jan Gleinser den Ball von Torauslinie nochmals an die Strafraumgrenze, Kaan Basar ließ den Ball direkt zu Okan Housein abtropfen und Wanges Kapitän traf aus rund zehn Metern per traumhaftem Drehschuss. Die Partie schien gelaufen und die Wangener schalteten einen Gang zurück, was sich aber bereits in der 78. Minute rächen sollte. Der eingewechselte Andre Kriks zog aus 30 Metern einfach mal und düpierte Wangens Torhüter Hinkel, der ein paar Meter zu weit vor seinem Tor stand. Philipp ärgerte nach dem Gegentreffer vor allem die Körpersprache seiner Spieler: „Bei uns gingen sofort die Köpfe nach unten. Da wünsche ich mir Spieler, die die Brust rausnehmen und das Spiel an sich reißen, aber unser Spiel wurde danach vogelwild.“

Nur zwei Minuten später gab Wangen das Spiel komplett aus der Hand, erst kombinierte sich Heiningens unbedrängt durch Wangens Abwehr und zu allem Überfluss wurde der Querpass am Fünfmeterraum beim Klärungsversuch eines Wangeners an die Beine von Mitspieler Jonas Müller geschossen und von dort aus trudelte der Ball ins Tor. Beide Teams vergaben danach noch eine Chance zum Sieg. Nach 95 Minuten war ein turbulentes Spiel, mit einem gerechten Remis zu Ende, bei dem der FC Wangen der „Verlierer“ war.

Das Spiel war schon längst abgepfiffen, da stand Adrian Philipp noch regungslos am Spielfeld, die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben: „Wir hätten schon früher den Sack zumachen können, aber am Ende war es ein verdienter Punkt für Heiningen, die in Unterzahl sogar besser waren als wir“, sagte Philipp, nachdem er sich einigermaßen gesammelt hatte.