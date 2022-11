Eine ganze Gruppe greift in Wangen drei Jugendliche an

Schlägerei vor einem Schnellrestaurant in der Ravensburger Straße in Wangen: Dort sind zwei 15- und ein 18-Jähriger am Mittwochabend von einer „größeren Personengruppe“ angegriffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Eines der beiden jüngeren Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Erst „im Opfer gerirrt“

Laut Bericht soll ein unbekannter Täter aus der Gruppe heraus gegen 19 Uhr den 18-Jährigen bedroht haben., während ein weiterer, 16-jähriger Tatverdächtiger ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Als die Angreifer feststellten, dass sie sich in ihrem Opfer geirrt hatten, ließen sie von dem Älteren ab, und griffen einen der beiden 15-Jährigen an. Dieser versuchte zum Eingang des Schnellimbisses zu flüchten, wurde wohl aber von mehreren Personen verfolgt, schreibt die Polizei weiter.

Behandlung im Krankenhaus

Demnach schlugen sie anschließend auf den Jugendlichen ein und traten ihn, als er bereits am Boden lag. Der 15-Jährige wurde dabei verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 16 Jahre alten Tatverdächtigen sowie weitere bislang unbekannte Teilnehmer an der Tat ermittelt das Polizeirevier Wangen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07522/984-0 zu melden.