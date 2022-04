Eine bittere Niederlage und ein deutlicher Sieg

Zwei Spiele mit einem Unterschied wie Tag und Nacht naben die Verbandsliga-Handballerinnen der MTG Wangen abgeliefert. Beim Auswärtsspiel gegen die SG Burlafingen/Ulm lieferte die Mannschaft wohl eine ihrer schlechtesten Leistungen der Saison ab, gegen den TSV Zizishausen konnte sie das Spiel sehr deutlich für sich entscheiden. „Unsere Leistungsschwankungen sind nur schwer nachvollziehbar. In Burlafingen haben wir eines unserer schlechtesten Spiele gemacht. In Zizishausen dagegen konnten wir unser wahres Gesicht zeigen und haben unserem Gegner durch unser Tempospiel keine Chance gelassen. Am kommenden Samstag wollen wir in Ermstal gewinnen, um den dritten Platz klarzumachen“, sagte Trainer Zsolt Balogh.

Trotz absolutem Harzverbot fand die Wangener Mannschaft gegen Burlafingen/Ulm gut ins Spiel und konnte sich schnell auf 6:3 absetzen. Doch man merkte dem Team an, dass die Stimmung an diesem Tag nicht wie gewohnt war. In der Abwehr hatte man große Schwierigkeiten mit der gegnerischen Kreisläuferin und so konnten die Gastgeberinnen in der 14. Minute den Ausgleichstreffer zum 8:8 erzielen. Bis zur 25. Minute lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch die SG zeigte mehr Wille und Durchhaltevermögen und konnte sich bis zur Halbzeit auf 16:12 absetzen.

Nach der Pause zeigten die Wangenerinnen die gleiche Leistung wie bisher. In der Abwehr schaffte man es immer noch nicht das Zusammenspiel von Rückraum und Kreisläuferin zu unterbinden und im Angriff fehlte die Kreativität und das Durchsetzungsvermögen. Die SG traf Tor um Tor und die Gäste hatten fast nichts entgegenzusetzen. In der 47. Minute hatte die Heimmannschaft den Abstand sogar auf 13 Tore vergrößert. Ab der 50. Minute zeigte die Wangener Mannschaft wieder etwas mehr Engagement und konnte durch schnelle Treffer den Abstand wieder verringern. Am Ende stand aber eine bittere 25:32-Niederlage.

Ganz anders verlief das Match gegen den Tabellenletzten TSV Zizishausen. Von Minute eins war die Mannschaft fokussiert und wollte so eine Blamage wie am Donnerstag nicht nochmal erleben. Schnell konnten sich die Wangenrinnen eine 2:4 Führung erarbeiten. Im Angriff spielte man wie gewohnt ein hohes Tempo und so hatte der TSV oftmals das Nachsehen. Bis zur 19. Spielminute konnte man das Ergebnis auf 11:4 ausbauen. Die Heimmannschaft schaffte es aber, auf 8:12 ranzukommen. Doch die MTG ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte sich bis zur Halbzeitpause wieder auf 19:9 absetzen.

Auch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste das Tempo hochhalten. Bis zur 37. Minute hatte man den Vorsprung auf 13 Tore ausgebaut. In der Abwehr arbeitete man weiterhin konzentriert. Der TSV hatte dem Gästeteam nicht mehr viel entgegenzusetzen und so musste sie den Wangenerinnen zusehen, wie sie Tor um Tor erzielten und der Abstand immer größer wurde. Das Team aus Wangen konnte sich nach 60Minuten über einen verdienten 36:22-Sieg freuen.

Am Samstag spielt Wangen bei der HSG Ermstal. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sporthalle Neuwiesen.