Eine Arche Noah für Insekten, Vögel und Amphibien im Allgäu

„In meinem Garten herrscht eine gepflegte Unordnung“, erklärt die Malerin Viktoria Roth beim Öffnen der Gartentür. Denn auch das, was als Unkraut geschimpft wird, biete bestimmten Insekten ihre Lebensgrundlage, die wiederum ihren Garten bereichern, sagt die Künstlerin, die in der Kleingartenanlage Fronwiesen einen Naturgarten unterhält. So versuche sie in diesem Kleinod wieder das Gleichgewicht zu finden, für Lebewesen und Pflanzen, die eine Berechtigung darauf hätten, hier zu sein. In ihrem Biotop leben Frösche, Wasserschnecken und Molche. Die zahlreich angebrachten Insektentränken fänden im Sommer regen Zuflug. Eine Tränke, die den Vögeln dient, werde von den Fröschen als zusätzliches Warmbad benützt, sagt Roth.

Den Rückschnitt der Äste, den sie im Frühjahr vorgenommen hat, sei Brutplatz für den Zaunkönig und das Rotkehlchen gewesen. Roth füttert die Vögel das ganze Jahr über und die Nistkästen seien gut besucht. In angehäuftem Laub und Geäst überwintern Kröten, denen dadurch der gefährliche Gang über die Straße erspart bliebe. Ein größeres Erdloch, das unter Bäumen entstand, deckte Roth mit Moderholz ab. So entstand ein sogenannter „Käferkeller“, der auch gut angenommen werde.

Vielfalt an Heilpflanzen

Auch über die Vielfalt der Heilpflanzen, die wie zufällig überall wachsen, erfreue sich das Insektenvolk. Besondere Leckerbissen seien Lavendel. Echinacea, Schlehe, Weißdorn oder Goldrute. Noch zahlreiche andere Gewächse, die der Gesundheit dienen blühen und wachsen hier, umgeben von Schmetterlingen, Schlupfwespen und Bienen. Immer wieder findet man im Garten hier und da eine Sitzgelegenheit, um das rege Treiben zu beobachten.

Um so bedauerlicher findet Viktoria Roth, dass seit Neuestem das Kleingartengesetz zu eng ausgelegt werde. So sollen laut Bestimmungen, die seit Jahrzehnten bestehenden Baumbestände, laut dessen Verordnung geopfert werden. „ Nach diesem fast schon antiquarisch anmutendem Gesetz sollen Bäume, die eine Lebenserwartung haben von 500 bis 600 Jahren, wie zum Beispiel der Maronibaum in der Gartenanlage, auf drei Meter verstümmelt werden“, beklagt Roth. Sie spenden Schatten, schenken uns die Luft zum

Atmen und deren Früchte. „Man sollte einen alten und gesunden Baum nicht an einen naturunfreundlichen Paragraphen ausliefern, nur weil er sich erlaubt hat eine Höhe von mehr als drei Metern zu erreichen“, sagt Roth.

„Bäume haben ein Gedächtnis, tauschen Botschaften aus, empfinden Schmerzen und unterstützen sich gegenseitig mit Nährlösungen“, zitiert die Künstlerin aus einem Buch von Peter Wohlleben. Und auch sie ist der Meinung, dass jeder Baum – gerade in diesen Zeiten- wertvoll ist und es verdiene, so lange wie möglich erhalten zu werden.