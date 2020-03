Einbruchsversuch misslingt

Unbekannte haben versucht, in ein Geschäft in der Wangener Gegenbaurstraße einzubrechen. Die Tat wurde laut Polizei am Donnerstag gegen 14 Uhr festgestellt. Die Unbekannten versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Warum die Täter die Tür letztendlich nicht öffnen konnten, ist ungewiss. Möglicherweise wurden sie gestört. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Die Tat könnte, dem Zustand der Beschädigungen nach zu urteilen, schon länger zurückliegen.