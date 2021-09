Einbruch in Ladengeschäft

Auf Bargeld hatte es ein Einbrecher abgesehen, der in der Nacht zum Sonntag in einen Verkaufsladen in der Herrenstraße eingestiegen ist. Der Täter hebelte an mehreren Fenstern und Türen, bevor er letztlich ein Fenster aufbrach und in den Laden gelangte, wie die Polizei mitteilt. Er stahl eine Geldkassette sowie eine Geldtasche mit Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Telefon 07522 / 98 40 Personen, die in der Nacht in der Herrenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.