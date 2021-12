Einbruch in Käferhofen misslingt

Über eine Kellertür hat ein Einbrecher in der Nacht zum Montag offensichtlich versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus „Im Tobel“ in Käferhofen zu verschaffen.

Der Täter drückte laut Polizei die verschlossene Kellertüre auf, scheiterte aber an einer weiteren massiven Tür, sodass er von seinem Vorhaben abließ. Es entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die zwischen 18 und 8 Uhr Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07522/9840 bei der Polizei zu melden.