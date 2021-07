Einbrecher steigen in Wangener Geschäftshaus ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stiegen bisher unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße ein. Hier durchsuchten sie mehrere Büros, wie die Polizei mitteilt.

Auf der Suche nach Geld wurden die Einbrecher demnach fündig und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des Diebesguts und der Täter dauern nach der Spurensicherung vor Ort weiter an. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 984-0 in Verbindung zu setzen.