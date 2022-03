Einbrecher scheitert bei zwei Versuchen

In zwei Geschäfte von Mobilfunkanbietern in der Schmiedstraße in Wangen versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag, einzusteigen. Der Einbrecher wollte laut Polizei die Eingangstüren durch Aufbohren öffnen, scheiterte in beiden Fällen aber. Er hinterließ jeweils einen Schaden an der Tür, der sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen dürfte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Telefon 07522 / 98 40 um Hinweise zu den Einbrüchen.