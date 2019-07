Einbrecher machen schwere Beute

Hochwertige Werkzeugmaschinen und mehrere Fahrräder haben Einbrecher in der Nacht auf Samstag erbeutet. Sie hatten, so schreibt es die Polizei, mit brachialer Gewalt eine Metalltüre aufgebrochen und waren so in das Gebäude eines metallverarbeitenden Betriebs in der Isnyer Straße eingedrungen. Ihre Beute, so vermutet die Polizei, haben sie wohl in mehreren Fahrzeugen abtransportiert. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522 / 9840.