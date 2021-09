Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs

Mehrere Einbrüche haben sich am Mittwoch im Stadtgebiet ereignet, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr hebelte ein Unbekannter das Fenster einer Gaststätte in der Straße „Am Saumarkt“ auf und gelangte so in den Schankraum. Dort brach er eine Schublade auf und entwendete einen Bediengeldbeutel mit Bargeld. Im Zeitraum von 7.30 bis 13.30 Uhr öffnete ein Einbrecher ein gekipptes Fenster und gelangte so in die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Langen Gasse. Dort wurde er jedoch nicht fündig und verließ das Gebäude unverrichteter Dinge. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 3.30 und 5 Uhr in einem Zweifamilienhaus im Albert-Magnus-Weg. Hier durchsuchte der Täter beide Wohnungen und entwendete zwei Geldbörsen sowie einen Schlüsselbund. Der Täter wurde von einem Bewohner gegen 5 Uhr im Wohnzimmer überrascht und als 25 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Die Ermittler des Polizeireviers Wangen prüfen derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt, und bitten unter Telefon 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise.