Ein wahrer Handballkrimi

Was sich am Samstag in der Sporthalle Neuwiesen in Dettingen/Erms abgespielt hat, glich einem wahren Handballkrimi. Die Verbandsliga-Frauen der MTG Wangen zeigten großen Kampfgeist und konnten die spannende Partie knapp mit 29:28 gegen die HSG Ermstal für sich entscheiden.

Die Mannschaft ging konzentriert und fokussiert ins Spiel und konnte sich schnell mit 2:0 absetzen. Die Stimmung im Team war gut und die Abwehr stand viel aggressiver als im vergangenen Spiel. Bis zur neunten Minute konnten die Gäste die Führung auf 3:6 ausbauen. Doch die HSG fand zurück ins Spiel und konnte in der zwölften Minute zum 6:6 ausgleichen. Als die Gastgeberinnen kurz darauf den ersten Führungstreffer erzielten, sah sich Trainer Zsolt Balogh gezwungen, das erste Timeout zu nehmen. Diese nutzte er, um seinem Team wieder mehr Konzentration und Aggressivität zuzusprechen. Die MTG arbeitete in der Abwehr vor allem gegen die gegnerische Kreisläuferin kompakter und konnte im Angriff durch ihr schnelles Tempospiel sehenswerte Treffer erzielen. Bis zur 24. Minute konnten die Gäste die Führung auf 14:11 erhöhen. Der Kampfgeist der HSG war aber an diesem Tag auch sehr groß, und so konnte die MTG nur mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause gehen.

Nach der Halbzeit lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch und keiner schaffte es, sich wirklich abzusetzen. Die Wangener Abwehr versuchte weiterhin, den HSGlerinnen den Weg zum Tor so schwer wie möglich zu machen. Doch auch die HSG ließ nicht locker und war vom möglichen Abstieg gepusht, bis zur letzten Minute zu kämpfen. Bis zur 55. Minute war bei einem Zwischenstand von 26:26 noch alles offen. In der 58.Minute erzielte Laura Schirnik den Führungstreffer zum 28:27, doch die Heimmannschaft konnte kurze Zeit später zum 28:28 ausgleichen. Nach dem Timeout seitens der MTG schaffte es Rückraumspielerin Janika Schwanninger wieder, ihre Mannschaft in Führung zu bringen. Als der HSG dann ein taktischer Fehler im Angriffsspiel abgepfiffen wurde, war die MTG wieder am Zug und konnte die verbleibenden Sekunden runterspielen und gewann knapp mit 28:29 gegen die HSG.

„Das war ein Krimi mit Happy End. Die Mädels haben sehr viel investiert und sich selbst dafür belohnt. Mit diesen hart erkämpften zwei Punkten haben wir als Liga-Neuling den dritten Platz erreicht. Ich bin stolz auf die Mannschaft!“, sagte Trainer Zsolt Balogh.