Ein völlig anderes Prüfungsjahr am LAZBW Wangen

Der Begriff „Corona“ hat wie eine Gewitterfront über den Abschlussprüfungen am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Wangen (LAZBW) geschwebt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die große Sorge der Lehrkräfte des LAZBW Milchwirtschaft Wangen und der Beruflichen Schule Wangen (BSW) sei gewesen, dass die jungen Menschen nicht rechtzeitig ihr neues Berufsleben beginnen könnten. Doch Ende Juli sei klar gewesen: Die Prüfungen würden unter großen Schwierigkeiten durchgeführt, doch alles habe geklappt.

Computergestützter Fernunterricht

Als erste stand laut Mitteilung die Molkereimeisterprüfung vom 30. Juni bis zum 1. Juli an. Nachdem der Unterrichtsbetrieb in Baden-Württemberg am 17. März eingestellt worden war, sei es am 21. April mit computergestützten Fernunterricht weitergegangen. Ab 15. Juni hätten die 14 Meisterschüler wieder vor Ort in zwei zusammengelegten Unterrichtsräumen unter Einhaltung des Mindestabstandes bis zur Prüfung weiterunterrichtet werden können. Trotz dieser außergewöhnlichen Rahmenbedingungen sei eine gute Meisterprüfung abgelegt worden.

Davon zeugen würden zweimal die Gesamtnote 1, siebenmal die Gesamtnote 2 und fünfmal die Gesamtnote 3. Prüfungsbeste wurden Emanuel Kohler aus Vogt, gefolgt von Natascha Wurst aus Schleierhof. Die kurze Feierstunde mit Urkunden- und Zeugnisübergabe gestaltete der Fachbereichsleiter Hans-Jörg Schleifer. Der Leiter des LAZBW Milchwirtschaft Wangen, Erwin Kitzelmann, überreichte zwei Preise des Landesverbandes baden-württembergischer Milchwirtschaftler und ehemaliger Molkereischüler Wangen.

Abstands- und Hygienevorschriften

Vom 20. bis zum 23. Juli wurden laut LAZBW die Abschlussprüfungen der Milchtechnologen durchgeführt. 39 Prüflinge hätten sich angemeldet, nachdem sie vom 15. Juni bis zum 17. Juli in fünf Gruppen zu jeweils acht Auszubildenden wochenweise nochmals ihre letzte überbetriebliche Ausbildung in Wangen gemäß den Abstands- und Hygienevorschriften durchliefen. Die Prüfung selbst sei völlig anders als gewohnt gewesen. Am Vorabend seien jeweils zehn Prüflinge angereist, um am darauffolgenden Tag ihre Prüfung abzulegen und dann wieder abends abzureisen. Von 39 Prüflingen hätten 36 ihre Abschlussprüfung bestanden. Die drei Prüfungsbesten waren Svenja Schenk (Dorfkäserei Geifertshofen), Moritz Steinstraß und Florian Neumaier (beide Arla Foods Deutschland, Werk Pronsfeld).

Der letzten Abschlussprüfung vom 27. bis zum 31. Juli unterzogen sich laut Mitteilung die 17 Prüflinge im Ausbildungsberuf „Milchwirtschaftliche Laboranten“. Auch dieser Abschlussklasse sei nochmals vom 15. Juni bis zum 10. Juli eine zweiwöchige überbetriebliche Ausbildung in zwei Gruppen zuteil geworden, sodass sie gut vorbereitet in die Prüfung gehen konnten. Diese gute Vorbereitung sei der Garant für das Bestehen aller Prüflinge gewesen und hätte sich auch in den guten Leistungen widergespiegelt. Melanie Wagner (LAZBW Wangen), Michelle Ludes (Arla Foods Deutschland, Werk Pronsfeld) und Selina Wassermann (Hochwald Foods,Werk Hünfeld) führten das Notenfeld an.