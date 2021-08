Ein Unfall bremst Fidel Leib aus

Die Vorfreude beim Team „Leipert Motorsport“ auf das Rennen im belgischen Spa war groß – doch dann kam alles anders als geplant. Der British GT am Rennwochenende hätte ein würdiger Ersatz sein sollen für die 24 Stunden von Portimao, die wegen der hohen Corona-Zahlen vor Ort ausfallen mussten. Bestens vorbereitet reisten der Kressbronner Fidel Leib und sein australischer Teamkollege Brendon Leitch an, um im Lamborghini Huracán GT3 den Circuit de Spa-Francorchamps zu erobern.

Doch bereits beim ersten freien Training am Samstag auf der „Ardennen-Achterbahn“ fand der Traum vom Sieg ein jähes Ende. „In Kurve neun hat mein Fahrerkollege etwas zu viel gepusht, das Heck des Autos ist ausgebrochen und er raste frontal in eine Mauer“, berichtet Fidel Leib.

Das Chassis war daraufhin so schwer beschädigt, dass der Wagen bis zum Rennen am Sonntag nicht mehr repariert werden konnte. Schweren Herzens musste das Team also vorzeitig die Koffer packen und abreisen. „Das war natürlich schade, aber das Wichtigste in dieser Situation ist, dass Brendon Leitch nicht zu Schaden kam. Er war zwar zur Beobachtung im Krankenhaus, konnte aber am Dienstag entlassen werden“, so Fidel Leib. „Es wäre sicher ein super Rennen geworden, aber solche Dinge passieren nun mal in unserem Sport.“ In den kommenden Tagen wird entschieden, welches Rennen das Team als Ersatz fahren wird. Der nächste bestätigte Termin ist für Anfang September geplant: Mit dem Team Car Collection tritt Leib dann beim Sechs-Stunden-Rennen auf der Nordschleife an. „Das wird ein Highlight der NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie, Anm. der Red.), auf das ich mich schon jetzt freue“, so der 33-Jährige.

Die freie Zeit bis dahin weiß der Profi-Rennfahrer gut zu nutzen: „Neben ein paar Trainingsfahrten gibt es noch ein anderes, wunderbares Ereignis, auf das ich mich vorbereiten darf: Ich werde im November Vater. Das ist mindestens genauso spannend und aufregend, wie bei einem Rennen zu starten – ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit!“