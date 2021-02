Ein trauriger Fasnetsmontag steht den Wangenern bevor

Der Fasnetsmontag ist zumindest tagsüber normalerweise der „trubeligste“ in der ganzen Fasnet: Zunftmeister und Ehrengäste treffen sich zum Empfang im Rathaus und anschließend geht’s zum Großen Narrensprung. Doch dieses Jahr sieht die Welt anders aus. Kein Zunftmeisterempfang, kein Umzug, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Jörg Rusch von der Narrenzunft filmte die Reden von Zunftmeister Wolfgang Tengler und Oberbürgermeister Michael Lang im Vorhinein. Beide blieben leise. Kein großes gegenseitiges Necken. Die Zeiten sind nicht danach.

Üblicherweise nehmen sich Zunftmeister und Obrigkeit beim Empfang gegenseitig gehörig auf die Schippe. Seit Jahren gibt es zur Freude des Publikums auch einen kleinen oder größeren Schlagabtausch zwischen Kißlegg und Wangen. Mal meinen die Kißlegger Hudelmale Wangen als Vorort bezeichnen zu sollen und mal brüsten sie sich ihres riesigen Schlosses, wogegen das Wangener Rathaus sich eher bescheiden ausmache. Man sieht, es wird nichts vergessen.

Tengler fand es laut dem Schreiben eine „Qual“, dass im großen Sitzungssaal kein Mensch saß. Keine Kißlegger Dilldabba, die mit Schalmeien und Trommeln sonst immer die Stimmung anheizen. Keine Schunkellieder, kein Narrenmarsch von Uli von Akkordien und nichts Selbstgereimtes vom Gemeinderat in Liedform dargebracht. Keine närrischen Abordnungen aus den Wangener Ortschaften. Und sogar: „Die Kißlegger Hudler fehlen mir schon mit ihrem Schnarragagges heidanei“, bekannte der Zunftchef. Er grüßte seine eigene Narrenschar, die Fasnet drhoim feiert. Er grüßte den Bauhof, der den Narrenbaum ohne Narren stellte. Und er munterte sie alle mit Blick auf die Fasnet 2022 auf: „Bald goht's drgega“. Dass es ein besonderer Morgen sei, fand auch Oberbürgermeister Michael Lang. „Es ist auch ein trauriger Moment, hier allein mit dem Zunftmeister zu stehen“, sagte er gemäß dem Bericht. Lang lobte aber auch die Art und Weise, wie die Narrenzunft versucht, das Beste aus der Fasnet zu machen: „Toll sind die Beiträge, die es im Internet zu finden gibt. So gibt es ganz viel Wangener Brauchtum und Kultur. Die Fasnet ist da – nur eben ein bisschen kleiner und stiller. Das ist gut und macht mich stolz“. Auch er richtete den Blick nach vorn und verbreitete die Hoffnung aufs nächste Jahr, in dem dann hoffentlich der Ratssaal wieder bis auf den letzten Platz besetzt ist.

Der Film wird am Montag auf der Homepage der Narrenzunft und in ihren Facebook- und Instagram-Kanälen zu finden sein.