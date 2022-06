Ein Sommerkonzert der Musikkapelle Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus dem traditionellen Frühjahrskonzert wurde pandemiebedingt ein Sommerkonzert, zu dem die Musikkapelle Deuchelried unter Leitung von Emma Geser geladen hatte. Ein vielseitiges, stimmungsvolles Programm versprach Dirigentin Geser, das sie mit Sommermusik betitelt hatte.

Beginnend mit dem Sonnenaufgang, über den Gipfeln der Rocky Mountains, über die musikalische Beschreibung der Summer Isles, eine kleine Inselgruppe an der Nordwestküste Schottlands mit Solist Bernd Geser am Euphonium, dem Stück Summertime aus der Oper Porgy and Bess mit den Solisten Christoph Heidel Posaune und Gerd Leiprecht Trompete bis zu einem Showstück vom Saxophon-Quartett, von Melanie Griebe, Selina Bahr, Susanna Leonhardt und Christoph Bahr, mitreißend intoniert.

Dazwischen wurden, standesgemäß eingebettet in schöne Musik, eine Reihe von Mitgliedern der Musikkapelle für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Die Verleihung von Ehrennadel mit Ehrenbrief wurde von von Heribert Maier vom Blasmusikverband Ravensburg vorgenommen, der in seiner Laudatio für jede und jeden Geehrte*n humorvolle und persönliche Worte fand.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet, Anja Ohmayer, Birgit Wespel, Stefan Freytag, Hans-Peter Geier, Anton Leonhardt und Michael Weiß; für 50 Jahre, Otmar Bidell, Bruno Weber und Franz Zodel.

Vorstandssprecher Michael Weiß fügte ergänzend an: So eine Musikkapelle funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Bei uns hat das so toll funktioniert, keiner hat während der vergangenen schwierigen Zeit bei uns in der Kapelle aufgehört. Da dürfen wir schon ein wenig Stolz darauf sein, so Weiß. Besonderen Wert legt der Verein nach seinen Worten auch auf die Nachwuchsförderung. So konnten Antonia Ebert - Fagott, Lorenz Ebert - Trompete, Fiona Kreiter - Klarinette, Alexandra Rothenhäusler - Flöte und Johannes Waltenberger - Posaune zum ersten Mal bei einem großen Konzert der Musikkapelle mitwirken.

Weiß dankte auch Leonie Buchner und Hannah Jocham, die sehr gekonnt und amüsant durch das Programm führten. Weiter stellte er die während der Pandemie mit ihm neu ins Vorstandsteam gewählten Jonathan Bitterwolf, Thomas Bühler und Johannes Zeh dem Publikum vor.

Wie versprochen, ein gelungener Konzertabend, den Emma Geser mit ihrer Musikkapelle den Gästen geboten hat und den ein begeistertes Publikum mit lang anhaltendem Applaus belohnte.