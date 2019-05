Ein Sieg fehlt dem FC Wangen noch zum Klassenerhalt

Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der FC Wangen in der Fußball Verbandsliga beim Spitzenteam FSV Hollenbach. Während der Gast aus Wangen mit einem Sieg den Nichtabstieg in trockene Tücher bringen kann, haben die Hausherren noch berechtigte Chancen auf die Meisterschaft.

Der von Verletzungen arg gebeutelte FC Wangen muss in den letzten beiden Saisonspielen nochmals alle Kräfte bündeln, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Die Strapazen einer nervenaufreibenden Spielzeit haben bei den Allgäuern scheinbar Spuren hinterlassen. Nach einem katastrophalen Saisonstart, mit nur einem Punkt aus den ersten neun Spielen, hat sich der FC Wangen mit einer fulminanten Aufholjagd in Stellung gebracht. „Diese Ausgangslage zwei Spieltage vor Schluss hätte ich nach unseren enormen Anlaufschwierigkeiten in dieser Saison sofort unterschrieben“, sagt Wangens Trainer Adrian Philipp. Vermutlich haben die Wangener noch rechtzeitig die Kurve bekommen und sich mit einer starken Serie aus der Abstiegszone gearbeitet, von den letzten 19 Spielen gingen nur noch vier verloren.

FC Wangen kommt personell auf dem Zahnfleisch daher

In der Rückrundentabelle liegt der FC mit 22 Punkten sogar nur einen Zähler hinter dem Aufstiegsaspiranten und kommenden Gegner Hollenbach. „Wir haben eine wirklich klasse Serie hingelegt, aber dennoch sind wir noch keineswegs gerettet“, sagt Philipp. Denn gerade jetzt scheint dem FC Wangen ein bisschen der Saft auszugehen, auch wenn der ein oder andere Spieler wieder verfügbar ist. „Wir kommen gerade auf dem Zahnfleisch daher und schleppen uns gerade so durch“, klagt Philipp. Gegen Hollenbach kann sich aber wohl kein FC-Spieler schonen, denn die Gastgeber brauchen im Aufstiegsrennen alle Punkte und werden keine Gastgeschenke verteilen wollen. Philipp will gegen den Favoriten körperlich dagegenhalten und hofft, dass seine Mannschaft gerade physisch, die starken Leistungen der letzten Wochen nochmals bestätigen kann.

Der FSV Hollenbach, der seit fünf Spieltagen ungeschlagen ist, benötigt gegen Wangen unbedingt einen Heimsieg, will er im Vierkampf um die Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden. Auch wenn der FC Wangen in den letzten drei Spielen gegen Hollenbach immer die Nase vorne hatte, gehen die Allgäuer als klarer Außenseiter in die Partie beim Tabellendritten. Zumal Wangen, zusammen mit Laupheim, das schlechteste Auswärtsteam stellt und am Samstag in Hollenbach auf die beste Heimmannschaft der Liga trifft. Auch wenn Adrian Philipp den Gegner in höchsten Tönen lobt („Hollenbach spielt sehr kompakt und hat eigentlich keine Schwachstelle“), will er dort etwas Zählbares mitnehmen: „Wir nehmen die Situation jetzt so an wie sie ist und wollen am Samstag den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen.“

Komfortable Ausgangslage

Wieviele Punkte der FC Wangen noch benötigt, hängt auch von den Ergebnissen der direkten Konkurrenten ab, aber ein Sieg würde auf alle Fälle zum angestrebten Klassenerhalt reichen. Was auf den anderen Plätzen am Samstag passiert, will Philipp weitestgehend ausblenden und sich auf die eigene Aufgabe konzentrieren. „ Wir wollen nicht schauen, was die anderen machen, wir haben es schließlich selber in der Hand.“ Auch wenn die Ausgangslage des FC sehr komfortabel ist, traut Adrian Philipp dem Braten noch nicht so recht, denn er weiß, dass im Fußball einfach schon zu viele verrückte Dinge passiert sind: „Der Teufel ist ein Eichhörnchen.“